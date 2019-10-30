Почти 300 детей ежедневно рискуют жизнью в Приморье

"Одна надежда на губернатора": жители села Прохладное Надеждинского района просят Олега Кожемяко решить вопрос безопасности на дорогах их поселения, сообщает DEITA.RU.



В редакцию DEITA.RU местные жители обратились с такой просьбой: " Пожалуйста, помогите донести эту боль и тревогу родителей за жизнь и здоровье 278 детей до губернатора Приморского края! Ну должен же кто-то заставить этих чиновников обеспечить безопасность наших детей на дороге".

Как оказалось, главная улица села, Амурская, на которой расположена местная школа, является региональной трассой с довольно плотным трафиком, в том числе по ней ежедневно проезжают груженые грузовики на высокой скорости, которые следуют к строящимся объектам ТОР Надеждинский. Но дойти до школы можно только по узкой обочине, рискуя быть сбитым машиной.

«Дорога не освещена, на ней отсутствуют тротуары. Обочины в некоторых местах такой ширины, что по ним невозможно пройти, не оказавшись на проезжей части. Занятия в школе проходят в две смены. Уже наступила осень, световой день уменьшается. Дети будут приходить в школу, когда на улице еще будет темно, а уходить, когда будет наступать кромешная тьма. Многие кружки работают до 20 часов вечера», - рассказал местный житель Олег Зинченко.

Жители Прохладного и двух соседних поселков считают, что на улицах поселений катастрофическое положение с соблюдением скоростного режима. Пешеходный переход есть только возле школы, и то он не полностью оборудован. Дороги освещаются только от света фар автомобилей, а дорожное полотно разрушается под колесами большегрузов.

По их мнению, они стали заложниками халатности чиновников. Сами чиновники заявляют, что могут вносить предложения, однако не могут настаивать на их выполнении. Жители села Прохладное неоднократно направляли просьбы и жалобы и в краевой департамент дорожного хозяйства, и в ГИБДД, и пытались попасть к губернатору. Однако ответственные лица продолжают без действовать, и почти 300 детей и их родные ежедневно рискуют жизнью. "Неужели должна случиться трагедия, чтобы чиновники хоть что-то начали делать?!" - задаются вопросом приморцы.

Михаил Светлов