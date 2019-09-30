Почти 300 домов могут капитально отремонтировать в 2020 году в Приморье

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Жителям 298 многоквартирных домов в Приморье предложат провести ремонт зданий в не графика, сообщает DEITA.RU.
Для согласия жителей им пришлют специальные квитанции с увеличенным платежом, в которых при согласии жителей после разработки проектно-расчетной документации будет снова уменьшен размер.
По словам специалиста Фонда капитального ремонта Виктора Кулинского, соглашение придет вместе с квитанцией, там будет написана предварительная стоимость работ.
«Здесь важно понимать, что она рассчитывается по максимальным коэффициентам, которые умножаются на общую площадь дома. Поэтому в некоторых случаях сумма может выглядеть высокой. В процессе разработки проектно-сметной документации она значительно снижается», - подчеркнул Виктор Кулинский.
После получения документа собственники должны будут провести общее собрание, для этого им будет дано три месяца. На собрании им придется решить о проведении работ или переноса ремонта на более поздний срок. При этом изменить список ремонтных работ собственники не смогут.
От времени проведения общего собрания зависит решение и поступления протокола в Фонд капитального ремонта. Чем быстрее документы подадут, тем быстрее начнется работа по разработке проекта и подбору строительной организации.
«Механизм отбора подрядных организаций через проведение электронных торгов занимает значительное время, поэтому оперативность важна, а каждый потерянный день может надолго отодвинуть начало ремонта», – подчеркнул генеральный директор Фонда Андрей Горелов.
Однако если жители не смогут организоваться на общее собрание, то решение о проведение капремонта будет принято в местной администрации. В таком варианте собственники не смогут войти в комиссию по принятию ремонтных работ.
Отметим, что новые ускоренные процессы были разработаны в Фонде капитального ремонта и в рамках государственной программы «Обеспечения доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края». Ранее предыдущего срока планируется отремонтировать 491 дом, которые ранее были в списке до 2043 года.
Иван Юрьев