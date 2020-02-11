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Почти 40 домов останутся без холодной воды во Владивостоке
Отключения пройдут во вторник
Жителей Владивостока предупредили об очередном массовом
отключении холодной воды, сообщает ИА DEITA.RU. Об отключениях предупредили в
Примводоканале.
Так, холодной воды не будет во вторник, 11 февраля с 9.00 до 19.00 у жителей 38 домов. Отключения связаны с плановыми работами на сети холодного водоснабжения.
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