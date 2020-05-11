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Почти 40% россиян не смогут заплатить по кредитам

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У людей заканчиваются деньги

Огромное число россиян может столкнуться с ситуацией, при которой им будет нечем гасить свои кредитные обязательства, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Наиболее вероятными неплательщиками станут сотрудники компаний из того сектора экономики, который пока всё ещё не может возобновить свою работу из-за ограничительных карантинных мер.

Речь идёт в первую очередь о работниках сферы продаж, туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса. Об этом говорят результаты исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Люди, оставшиеся без работы и, соответственно, без зарплаты, имеют высокий риск столкнуться с просрочкой кредитного платежа.

По расчётам специалистов, это коснётся 15% продавцов-консультантов, занятых в непродовольственном ритейле, а также уборщиц, поваров, официантов и администраторов, связанных с гостиничным бизнесом.

В эту же категорию попадёт 3% риелторов, 4% сотрудников туристических компаний, 5% парикмахеров, тренеров и репетиторов, в долги могут влезть 5%. 

Эксперты также считают, что число потерявших работу россиян может увеличиться на 15-20%.

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