Руководство и работники Владивостокского морского рыбного порта отпраздновали День рыбака вручением благодарностей, ухой и праздничным концертом, в пятницу 12 июля, сообщает DEITA.RU.



Сотрудников предприятия на торжественном концерте поздравили руководство предприятия и представители органов исполнительной власти. Как отметил генеральный директор ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Александр Шевченко, за первые полгода 2019 года грузооборот рыбной продукции увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Рыба - продукт сезонный, продукт быстро портящийся, поэтому от нашей с вами работы зависит, попадет ли качественная рыба людям на стол. Без вас и вашего труда на прилавках бы ничего не было», - отметил в поздравительной речи Александр Шевченко.

После, работников предприятия со сцены поздравил член совета директоров Денис Сарана, который подчеркнул, что благодаря работе коллектива порт динамично развивается.

«В настоящее время идет строительство нового холодильно- складского комплекса. Уверен, что через ближайшие два года поздравлять вас мы будем с трибуны нового здания. Коллектив Владморрыбпорта не только работящий и квалифицированный, который уверенно смотрит вперед, но и обладающий оптимизмом и великолепным чувством юмора»,- заметил Денис Сарана, выслушав альтернативные предложения по использованию котлована под строящийся холодильник.

С мнением члена совета директоров согласился и председатель городской думы Андрей Брик, который отметил, что Владивостокский морской рыбный порт занимает значимое место в жизни и экономике Владивостока.

«Рыбный порт - это одно из тех предприятий, которые создает формат, красоту и неповторимость Владивостока. В экономике города самое главное - это поступление налогов, и то, что вы сегодня стабильно работаете и смотрите в будущее – еще раз подтверждает то, что рыбный порт имеет хорошую перспективу», - сказал в поздравительной речи Андрей Брик.

Отдельно он выделил и напомнил присутствующим, что они стоят на страже продовольственной безопасности страны, поставляя рыбную продукцию во многие регионы России. После торжественной речи от имени депутатов Владивостока он вручил четверым работникам Владморрыбпорта благодарности администрации города: Ирине Грицевич, Роману Спиридёнок, Татьяне Ткаченко и Натальи Харыбиной.

Начальник административного территориального отделения Первомайского района администрации Владивостока Юрий Лопатин подчеркнул, что благодаря портовикам рыбная продукция находится на столах каждой семьи региона.

«Благодаря вам, как градообразующему предприятию, развивается наш Первомайский район», - поприветствовал со сцены работников предприятия Юрий Лопатин. Пятерым работникам порта он вручил благодарности от имени главы города Олега Гуменюка.

Грамоты и благодарственные письма от предприятия работникам вручил генеральный директор ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Александр Шевченко. Благодарности от имени губернатора Приморья, депутатов Законодательного собрания и Росрыболовства вручил советник генерального директора рыбного порта Дмитрий Легкий, который напомнил присутствующим, что городские, краевые и федеральные власти уделяют особое внимание работникам рыбного порта.

После официальной части мероприятия все присутствующие смогли насладиться праздничной ухой, расстегаями с рыбой и получить заряд праздничного настроения, которое создавали квартет «О чем поют мужчины» и обворожительные девушки из Brilliants.

Праздничное мероприятие посетило более 100 работников предприятия, которые пришли на праздник вместе со своими спутниками жизни и детьми.

Иван Юрьев