telegr wh call

Новости

Кафе и рестораны останутся без надзора

27 Сентябрь 2019, 19:30

Росгвардия угрожает горожанам

27 Сентябрь 2019, 19:15

За продуктами в магазинах усилят контроль

27 Сентябрь 2019, 19:00

Почти 500 квартир получили сироты в Приморье

27 Сентябрь 2019, 18:47

Как разводят на заправках, рассказал автоэксперт

27 Сентябрь 2019, 18:45

ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного водителя

27 Сентябрь 2019, 18:30

Производителей из Приморья научат работать на международных площадках

27 Сентябрь 2019, 18:23

Сотни рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

27 Сентябрь 2019, 18:18

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Почти 500 квартир получили сироты в Приморье

27 Сентябрь 2019, 18:47

подъезд, батарея, отопление, дом

483 приморца, стоящих в очереди на получение жилья для сирот, получили жилье с начала этого года.  Такого результата удалось достичь в том числе за счет механизма выдачи специальных сертификатов, сообщает DEITA.RU.

В департаменте образования и науки Приморского края рассказали, что 393 человек обеспечили жильем администрации муниципальных образований. Еще 90 детей-сирот получили сертификаты и самостоятельно подберут себе квартиру. 46 получателей уже реализовали свои сертификаты, добавили в департаменте.

Таким образом, на сегодняшний день жильем обеспечены 483 сироты. Всего в этом году собственным жильем обзаведутся около 600 человек.

Напомним, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот в рамках госпрограммы "Развитие образования Приморского края" двинулся после принятия ряда управленческих решений. Так, полномочия по подбору жилых помещений в Приморье получили муниципалитеты. Из более чем 1,2 миллиардов рублей, заложенных в краевом бюджете на эти цели, почти миллиард распределен между муниципалитетами.

Кроме того, был принят механизм выдачи сертификата на приобретение жилья, к которому получатель может добавить и собственные или заемные средства. Кроме того, теперь при реализации сертификата можно использовать средства материнского капитала. Соответствующие поправки в краевой закон приняты недавно краевыми депутатами.

Михаил Светлов

Читайте также:

«Тарифы ЖКХ взлетят» – заявление главы Минстроя шокирует россиян

Вот как правильно не платить за услуги ЖКХ

Такие поправки в сфере ЖКХ рассмотрят осенью

Популярное

Ушел среди близких: умер известный политический деятель

Раскрыты ловушки для покупателей в супермаркетах

Шашлыки отменяются: в России появится новый запрет

На девушку напали с ножом на пороге у губернатора Приморья
‡агрузка...
Загрузка...