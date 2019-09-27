Почти 500 квартир получили сироты в Приморье

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483 приморца, стоящих в очереди на получение жилья для сирот, получили жилье с начала этого года. Такого результата удалось достичь в том числе за счет механизма выдачи специальных сертификатов, сообщает DEITA.RU.
В департаменте образования и науки Приморского края рассказали, что 393 человек обеспечили жильем администрации муниципальных образований. Еще 90 детей-сирот получили сертификаты и самостоятельно подберут себе квартиру. 46 получателей уже реализовали свои сертификаты, добавили в департаменте.
Таким образом, на сегодняшний день жильем обеспечены 483 сироты. Всего в этом году собственным жильем обзаведутся около 600 человек.
Напомним, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот в рамках госпрограммы "Развитие образования Приморского края" двинулся после принятия ряда управленческих решений. Так, полномочия по подбору жилых помещений в Приморье получили муниципалитеты. Из более чем 1,2 миллиардов рублей, заложенных в краевом бюджете на эти цели, почти миллиард распределен между муниципалитетами.
Кроме того, был принят механизм выдачи сертификата на приобретение жилья, к которому получатель может добавить и собственные или заемные средства. Кроме того, теперь при реализации сертификата можно использовать средства материнского капитала. Соответствующие поправки в краевой закон приняты недавно краевыми депутатами.
Михаил Светлов