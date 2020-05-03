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Почти 500 приморцев заразились коронавирусом с начала пандемии
Пятеро человек было выписано из больницы за два дня майских праздников
Еще у 39 человек в Приморье был диагностирован коронавирус, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Итого почти 500 человек в регионе страдают от страшного недуга. Специалисты отметили, что большинство пациентов заразились коронавирусом от родных или сослуживцев.
За первые дни мая из инфекционных госпиталей выписаны пять человек.
«1 мая выписаны двое мужчин. Заболевание у первого протекало в легкой форме. А вот второй перенес тяжелую форму: лежал несколько дней в реанимации, врачи круглосуточно боролись за его жизнь», – сообщила главный инфекционист Приморского края Анна Симакова.
2 мая из больницы также выписаны трое мужчин.
Общее число заболевших COVID-19 в приморье – 494 человека. Из них 66 человек победили болезнь, трое пациентов скончалось.