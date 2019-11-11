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Почти 500 юных борцов из шести стран приняли участие во всероссийском турнире
В прошедшие выходные в спорткомплексе «Олимпиец» прошел всероссийский турнир по вольной борьбе памяти тренера Гусейна Асалиева среди юношей до 16 лет, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал главный судья соревнований Абакар Абиев, для участия в соревнованиях во Владивосток приехало более 480 спортсменов из многих субъектов России и пяти государств.
«В соревнованиях принимают участие спортсмены из Армении, Азербайджана, Кореи, Китая, Монголии и всех субъектов Дальнего Востока: Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области, Якутии и других», - рассказал главный судья.
По его словам, участников поделили на три группы - старшую, среднюю и младшую. Ребята, занявшие первые места в старшей группе, будут представлены на получение разряда «Кандидат в мастера спорта». В остальных возрастных группах спортсмены получат другие спортивные разряды.
Отметим, соревнования организованы по инициативе руководителя и тренера спортивного клуба «Спарта» Расима Мирзоева при поддержке федерации спортивной борьбы Приморского края и администрации Приморского края. Во время открытия он поблагодарил всех присутствующих и подчеркнул, что такой крупный турнир среди юношей по олимпийскому виду спорта – вольной борьбе, во Владивостоке проводится впервые. Добавив, что по планам организаторов масштаб мероприятия с каждым годом будет расти.
Иван Крышан