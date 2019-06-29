В пятницу, 28 июня, выпускные вечера прошли в одном из ведущих вузов региона - Тихоокеанском Государственном медицинском Университете (ТГМУ), сообщает DEITA.RU.

Позади «ударная пятилетка» – годы упорного труда, бессонные ночи за учебниками, приобретение практических навыков на современнейших стимуляторах. ТГМУ по праву может гордиться своим техническим оснащением, приобретая самое современное оборудование, которое помогает будущим врачам. Полный «набор» различных человеческих факторов, с которыми врачи сталкиваются в жизни. Все максимально приближено к реальности, ведь, по словам ректора ТГМУ, профессора Валентина Шуматова, теория должна быть обязательно подкреплена практикой. Ведь работа врача – всегда с людьми.

В 2019 году ТГМУ выпускает почти 600 студентов, которые намерены трудиться в приморских поликлиниках, больницах. Например, выпускница лечебного факультета ТГМУ-2019 Олеся Сторожук выбирает «первичное звено» - будет работать в поликлинике. Отвечая на вопрос DEITA/RU – насколько «тяжел» диплом ведущего вузе региона, Олеся ответила не задумываясь.

«Шесть лет труда - напряженной учебы, свободного времени, на учебы были потрачены все силы, - улыбнулась Олеся, - Учиться было сложно, но очень интересно. Я всегда восхищалась врачами. Сейчас будут работать в поликлинике, терапевтам», - сказала счастливая выпускница.

Интересным оказался путь будущего врача в профессию. Как рассказала мама выпускницы, Марина Семенова, у дочери в 5 классе была спортивна травма (Олеся занималась художественной гимнастикой), прогноз был неутешительный – при худшем варианте – инвалидная коляска. Но этого не случилось – помогли приморские врачи.

«У нас в Приморье замечательные специалисты, мы не стали искать помощи в центре или за границей, - сказала Марина Петровна, - После первых трех месяцев лечения в отделении травматологии «тысячекоечной» больницы, Олеся сказал, что станет врачом. Так и получилось. А всего на лечение у нас ушло 6 лет. Она старательно училась и хочет стать «врачом с большой буквы», чтобы помогать людям. Тогда ведущим травматологом края был Владимир Борисович Лузянин, который начал наше лечение, затем помогала Наталья Борисовна Малышевская. И именно они привили любовь к профессии», - сказала мама выпускницы.

Зал ДК железнодорожников был полон – на вручение дипломов пришли родные, друзья, все поздравляли выпускников. После официальной церемонии, они произнесли самую главную клятву врача – клятву Гиппократа. Добавим, что в этом году «красные дипломы» получили 68 выпускников ТГМУ, которые совсем скоро придут работать в медицинские учреждения края. Это выпускники лечебного, педиатрического, стоматологического, фармацевтического и других факультетов.

Многие выпускники нашли свое место работы в краевых государственных больницах и поликлиниках. Молодые врачи впервые могут рассчитывать на краевые меры соцподдержки – это

единовременные выплаты от 300 до 700 тысяч, ежемесячные доплаты по 10 тысяч рублей. Привлечение кадров в отрасль – один из ключевых пунктов нацпроекта «Здравоохранение».

Инна Эстрина