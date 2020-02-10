Почти 65% россиян поддерживают возможность быть президентом только дважды

Идею дать одному человеку возможность занимать пост президента Российской Федерации не более двух сроков поддерживает большая часть граждан страны, сообщает ИА DEITA.RU. Речь идет о внесении поправок в Конституцию.



Согласно результатам опроса, проведенного «Левада-центром», это предложение поддерживают 64% респондентов. Предпочитают видеть одного и того же лидера во главе государства в течение более долгого срока 29% россиян, пишет «Интерфакс».

Кроме того, 68% респондентов согласны с инициативой изменить в Основном законе перечень полномочий президента и часть перевести в пользу Совета Федерации и Госдумы. Не поддерживают такую идею 20% участников опроса.

Исследование также показывает, что большая часть граждан страны согласны с предложением создать нового органа. Если соответствующая поправка появится в Конституции, основные направления внутренней и внешней политики будет определять Государственный совет.



