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Почти 65% россиян поддерживают возможность быть президентом только дважды

конституция

Такое положение собираются закрепить в Конституции

Идею дать одному человеку возможность занимать пост президента Российской Федерации не более двух сроков поддерживает большая часть граждан страны, сообщает ИА DEITA.RU. Речь идет о внесении поправок в Конституцию.

Согласно результатам опроса, проведенного «Левада-центром», это предложение поддерживают 64% респондентов. Предпочитают видеть одного и того же лидера во главе государства в течение более долгого срока 29% россиян, пишет «Интерфакс».

Кроме того, 68% респондентов согласны с инициативой изменить в Основном законе перечень полномочий президента и часть перевести в пользу Совета Федерации и Госдумы. Не поддерживают такую идею 20% участников опроса.

Исследование также показывает, что большая часть граждан страны согласны с предложением создать  нового органа. Если соответствующая поправка появится в Конституции, основные направления внутренней и внешней политики будет определять Государственный совет.


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