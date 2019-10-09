Почти 69: вот в какой позе ГИБДД проверят водителей

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Эксперты выяснили, насколько законно требование сотрудников ГИБДД принять особую позу для проверки водителей на опьянение. Об этом сообщает DEITA.RU.

Поза Ромберга - именно так звучит медицинское название позиции для проверки координации, которую в последнее время дорожная полиция часто задействует в качестве теста водителей на адекватность.

Заподозрив автолюбителя в употреблении спиртного, полицейский может предложить ему сделать несколько незатейливых телодвижений: закрыть глаза, встать прямо, выпрямить ноги с плотно прижатыми друг к другу стопами, вытянуть руки вперед и растопырить пальцы или же развести прямые руки в сторону. По мнению ГИБДД, трезвому водителю без труда удастся сохранить равновесие в таком положении, а если нет - на помощь придет трубочка алкотестера.

Водителям важно знать, что полицейские не имеют права делать выводы о состоянии гражданина за рулем по одной лишь позе. Отстранить вас от управления автомобиля по подозрению в употреблении спиртного можно лишь после проверки промилле в крови.  

Отметим, использование позы Ромберга носит рекомендательный, а не обязательный характер. Водитель может смело отказываться от прохождения этого теста и требовать указанной в законе экспертизы.

Екатерина Цой

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