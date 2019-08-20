Благодаря новому региональному стандарту около 7 тысяч жителей Приморского края получили субсидии на оплату ЖКУ, сообщает DEITA.RU.

Раньше в регионе был единый стандарт: получать выплаты могли семьи, которые потратили на жилищно-коммунальные услуги больше, чем 22% от общего семейного дохода.

Но в июне появились некоторые поправки, так если средний доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, то стандарт снижается до 10 %, отметили в департаменте труда и социального развития. Выплаты не являются фиксированной величиной и исчисляются помесячно.

Для расчета берутся установленные стандарты стоимости услуг, а также норма площади на одного человека. Выплата предоставляется сроком на шесть месяцев, вы также имеете право перерегистрировать средства, пояснили в департаменте.

Стоит отметить, что такие субсидии могут получить только жители без долгов по квартплате, и коммунальных услуг, или же если жители заключили соглашении о погашении задолженностей.

Сегодня в списке получателей выплаты – 40,5 тысячи жителей региона. Для того, чтобы каждый из заявленных жителей мог получить денежную компенсацию, выделили 465 миллионов рублей.

Такие льготы жители приморцы смогли получить благодаря государственной программе «Социальная поддержка населения Приморского края». Теперь коммунальные услуги становятся все более доступными для семей с низким доходом.

Екатерина Кононенко