Почти «Хайятт»: крупный кинотеатр уйдет с молотка в Приморье

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Известный на все Приморье находкинский кинотеатр «Русь», 1971 года постройки, продается с молотка за семьдесят пять миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.
Распорядителем продаж назначен «Российский аукционный дом». Начальная цена за здание, находящееся в «самом сердце» Находки, составляет семьдесят пять миллионов рублей, шаг на повышение равен миллиону, а сумма задатка – четырем миллионам рублей.
Ранее трехэтажная «Русь» была одним из кинотеатров, входящих в закрытый в 2018 году кинокомплекс «Синема - Находка». По информации «РАС» здание является действующим и функционирует по сегодняшний день. Хотя жители Находки отмечают, что из-за финансовых проблем хозяев комплекса, более двух тысяч квадратных метров полезной площади давно находятся в запустении.
Напомним, что именно «РАД» в прошлом была ответственной за продажу сети отелей «Хаятт» во Владивостоке.
Екатерина Цой