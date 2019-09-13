telegr wh call

Новости

Россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет

13 Сентябрь 2019, 15:45

Вот где россияне зарабатывают от 60 тысяч рублей

13 Сентябрь 2019, 15:30

Почти «Хайятт»: крупный кинотеатр уйдет с молотка в Приморье

13 Сентябрь 2019, 15:15

Россияне переезжают в микроквартиры

13 Сентябрь 2019, 15:00

Штаб военной части угрожали взорвать на Дальнем Востоке

13 Сентябрь 2019, 14:45

«Интернет закроют?» — россиянам рассказали о проблемах в сети

13 Сентябрь 2019, 14:30

Россиян предложили освободить от налогов

13 Сентябрь 2019, 14:26

Два новых моста появятся в Приморье

13 Сентябрь 2019, 14:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Почти «Хайятт»: крупный кинотеатр уйдет с молотка в Приморье

13 Сентябрь 2019, 15:15

Кинотеатра, ряды, книозал, зал (4)

Известный на все Приморье находкинский кинотеатр «Русь», 1971 года постройки, продается с молотка за семьдесят пять миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.

Распорядителем продаж назначен «Российский аукционный дом». Начальная цена за здание, находящееся в «самом сердце» Находки, составляет семьдесят пять миллионов рублей, шаг на повышение равен миллиону, а сумма задатка – четырем миллионам рублей.  

Ранее трехэтажная «Русь» была одним из кинотеатров, входящих в закрытый в 2018 году кинокомплекс «Синема - Находка». По информации «РАС» здание является действующим и функционирует по сегодняшний день. Хотя жители Находки отмечают, что из-за финансовых проблем хозяев комплекса, более двух тысяч квадратных метров полезной площади давно находятся в запустении.  

Напомним, что именно «РАД» в прошлом была ответственной за продажу сети отелей «Хаятт» во Владивостоке.  

Екатерина Цой

Читайте также:

Уголовное дело завели на мужчину за прогулку с дочерью

Сигареты в России начнут стоить одинаково дорого

Зарплату в 390 тысяч предлагают во Владивостоке

Популярное

Отмену восьмичасового рабочего дня бездарно оправдало правительство Медведева

Важная функция появилась в «Сбербанк Онлайн»

Скaндaльное решение влaстей по зaрплaтaм отменят

«Остается молиться» — движение по «крайне аварийному мосту» продолжается
‡агрузка...
Загрузка...