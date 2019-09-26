Почти полмиллиона могут получить россияне на жилье

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Получить деньги можно при одном условии, сообщает DEITA.RU.

Государственный банк ДОМ.РФ начал приём заявок от многодетных родителей, имеющих ипотеку, о получении денежной выплаты для погашения оставшейся суммы кредиты на жильё.

Суммы компенсации составляет 450 тысяч рублей. На неё могут рассчитывать семьи, в которых с 1 января текущего года и по 31 декабря 2022 года родился или родится третий и последующие дети. Эти деньги они могут потратить на погашение части займа, взятого в банке на покупку жилья в ипотеку.

В каких-то случаях этой суммы не хватит для полного погашения своих обязательств за жильё, а кому-то осталось заплатить ровно эту сумму или даже меньше.

Таким образом, государство дало дополнительную поддержку многодетным семьям для повышения рождаемости. Получить выплату можно обратившись в организацию ДОМ.РФ.

Дмитрий Шевченко

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