Почти половина дальневосточников недовольна своей зарплатой

47% жителей Дальнего Востока, участвующих в опросе, выразили недовольство своим уровнем зарплаты, сообщает DEITA.RU.

Служба Исследований компании HeadHunter в декабре прошлого года организовала опрос на тему уровня заработной платы. Почти 60 процентов опрошенных по всей России говорили с руководством на тему повышения зарплаты. Среди жителей ДВФО таких оказалось почти половина опрошенных. Мужчины чаще, чем женщины беседуют на тему повышения зарплаты - 60% и 55% соответственно.

Среди всех субъектов РФ именно в Хабаровском крае работники чаще всего обсуждают увеличение уровня зарплаты. 68% опрошенных региона согласились с тем, что обсуждали данную тему с начальством.

Согласно результатам исследования, чаще всего именно сотрудники начинали разговор на щепетильную тему – 77%. В 17 процентах случаев желание обсудить тему было обоюдным, и лишь в 7% случаев работодатель сам заводил речь о повышении зарплаты.

При аргументации увеличения доходов, чаще всего (в 57% случаев) работник использует довод о достижении определённых успехов в своей деятельности. Реже всего – в 13% случаев - сотрудники пытаются убедить руководство в повышении зарплаты сообщив, что работнику предлагают более высокий уровень дохода в другой организации.

Респонденты признались, что добились повышения дохода менее чем в половине случаев – 42% по всей России и лишь 28% на Дальнем Востоке. Лишь треть опрошенных осталась довольна своим доходом после увеличения зарплаты.

Всего в опросе приняло участие более пяти тысяч человек.

Софья Корф