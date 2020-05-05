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Почти сотня за сутки: число заболевших коронавирусом в Приморье побило рекорд

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88 новых случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Приморье за последние сутки. Эта цифра стала печальным рекордом на сегодняшний день, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, всего в крае зафиксировано 645 случаев COVID-19. 99 человек уже смогли победить болезнь и выписаны, четыре пациента погибло.

Еще 540 человек продолжают лечение, из них 53 находятся в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день основной причиной заражения медики называют контакты с бессимптомными носителями вируса. Болезнь зафиксирована в 18 населенных пунктах региона. 

Александра Маслова

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