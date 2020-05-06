Почти треть должников по кредитным платежам заявляет о потере работы

Специалисты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств поделились информацией, что 30% должников по кредитам связывает просрочки по платежам с потерей работы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РБК». Количество таких заёмщиков за год возросло в полтора раза.



Число должников, которым сложно выполнять кредитные обязательства по причине сложностей с финансами, возросло до 60%. Часть таких заёмщиков объясняет сложности с оплатой потерей работы. Год назад их доля составила 18%, тогда как в апреле 2020 года почти треть – 30%. Также заемщики стали чаще жаловаться на ухудшение финансового состояния в связи со снижением заработка, их доля составила 40 процентов, пишет «РБК».

Режим самоизоляции также не остался незамеченным для заёмщиков России – платежеспособность снизилась, и просрочки начали допускать даже самые добросовестные заёмщики. Подобную картину подтвердили и в крупных кредитных организациях страны. Так, например, в банке «Ренессанс Кредит» заметили, что ориентировочно в 27% случаев заёмщики, испытывающие трудности со своевременной оплатой, говорят о ситуации, вызванной пандемией COVID-19, и 66% из них заявляют о потере работы и снижении дохода.

Ранее сообщалось о том, что министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему россиянам не дадут денег «просто так». Дело в том, что рубль не является мировой резервной валютой, поэтому просто так раздавать деньги не будут. Однако в кризисных условиях оказывать помощь нужно – тем, кому она необходима в первую очередь - предпринимателям, которым нужно удержать работников на местах.