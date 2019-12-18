Почти тысячу домов оставят без холодной воды

Самые массовые отключения за последнее время запланированы на среду, сообщает DEITA.RU.



Почти тысяча домов во Владивостоке останется без холодной воды. Отключения начнутся утром в среду, 18 декабря.

Как сообщили в «Примводоканале», отключения связаны с плановыми работами.

В разных районах они пройдут в разное время:

С 9.30 до 13.30

100-летия Владивостока пр-кт 90,

92,

94

Карьерная ул. 1,

1А,

2,

2В,

2Б,

3,

3А,

3Б,

3 стр.5,

4,

4А,

6,

6А,

6 стр.5,

8,

8А,

8Б,

8 стр.2,

8В,

10,

10А,

11,

11 стр.3,

12,

12А,

13,

18А,

18,

18Б,

18В,

20,

20А,

20А стр.2,

20Б,

20А стр.15,

20А стр.3,

20А стр.6,

20А стр.4,

20А стр.3А,

20А стр.17А,

20А стр.17,

20А стр.8А,

20А стр.12А,

20А стр.20,

20А стр.23,

20А стр.9Б,

20А стр.5,

20А стр.22,

20А стр.7,

20А стр.1,

20А стр.9,

20А стр.19,

20А стр.24,

22,

22 стр.2,

24,

26,

28,

28 стр.2,

30,

31,

32,

Луговая ул. 52,

54,

56,

56А,

Руднева ул. 1,

1А,

1Б,

3,

5,

13В,

14,

14/2,

Снеговая ул. 61,

63,

71,

74

С 9.00 до 17.00

Адмирала Фокина ул. 16,

16А,

17,

18,

19,

19А,

20,

Океанский пр-кт 5,

7,

Светланская ул. 21,

23,

23А,

27

С 10.00 до 14.00

Аксаковская ул. 1,

3,

Луцкого ул. 16,

21,

Некрасовский пер. 1,

3,

5,

5 стр.3,

6,

18,

19,

21,

23,

24,

26,

26А,

28А,

28Б,

28,

30,

32,

50,

Прапорщика Комарова ул. 45,

45А,

45Б,

48,

49/1,

49/5,

51,

52,

53,

54,

56/2,

56/3,

56А,

57,

57А,

58,

Суханова ул. 1,

1А,

2,

3,

3А,

3Б,

4,

4А,

4Б,

5,

5А,

6,

6А,

6Б,

6В,

6Г,

7,

7В,

8,

8Д,

8/2,

9,

11,

13,

Уткинская ул. 42,

42А,

44,

46,

48

Дубовая ул. 6Б,

9,

10,

Калинина ул. 116,

Тополевая ул. 3,

6,

7,

10,

10Д,

14,

16,

28,

30,

30 стр.2,

38,

42,

44,

46

С 10.00 до 18.00

Восточная 3-я ул. 1,

10,

11,

11А,

13,

14,

15,

15А,

15В,

16,

17,

18,

19,

2,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

25/8,

27,

29,

29А,

3,

31,

33,

35,

3А,

4Ж,

6,

6А,

7,

7А,

8,

9,

Восточная 4-я ул. 1,

10,

100,

101,

101Б,

102,

103А,

103Б,

104,

104А,

105,

106,

106А,

107,

108,

11,

110,

110А,

111,

111А,

111В,

112,

112Б,

112В,

113,

113А,

114,

114В,

116,

116А,

118,

118А,

12,

120,

122,

124,

124А,

126,

128/1,

128/2,

13,

14,

15,

16,

16А,

17,

18,

18А,

19,

19А,

19Б,

2,

20,

20А,

20Б,

20В,

21,

22,

22А,

23,

24,

24А,

25,

26,

26А,

26Б,

27,

28,

29,

29А,

31,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39/2,

3А,

4,

40,

41,

41А,

42,

43,

44,

45,

46,

46А,

47,

47Б,

48,

49,

49А,

5,

50,

50А,

51,

52,

52А,

53/1,

53Б,

54,

55,

55А,

56,

56А,

57,

58,

59,

6,

60,

60А,

61,

62,

63,

64,

65,

65А,

65Б,

66,

67,

68,

69,

7,

70,

71,

72,

73,

74,

75,

76,

77,

78,

79,

8,

80,

81,

81А,

82,

83,

84,

84А,

85,

86,

86В,

87,

88,

89,

9,

90,

90А,

91,

92,

93,

94,

95,

95А,

96,

97,

97А,

98,

99,

Восточная 5-я ул. 1,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

16Б,

17,

18,

18А,

19,

1А,

2,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

3,

30,

31,

32,

33,

34,

34Б,

35,

36,

37,

37А,

38,

39,

3А,

4,

40,

41,

42,

43,

43Б,

44,

44А,

45,

46,

47,

48,

48А,

49,

5,

50,

51,

51Б,

51В,

52,

54,

56,

58,

6,

60,

62,

64,

66,

68,

7,

7/2,

70,

72,

74,

74А,

76,

78,

8/1,

8/2,

80,

82,

84,

86,

88,

9,

94А,

Докучаева ул. 1,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

1А,

1Б,

1В,

2,

20,

20А,

21,

22,

23,

24,

25,

27/1,

3,

30,

31,

32,

33,

34,

36,

38,

4,

40,

5,

6,

7,

8,

9,

9А,

9Б,

Пригородная 1-я ул. 1,

10,

101,

103,

105,

107,

10А,

11,

13А,

13Б,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

2,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

3,

30,

30А,

31,

32,

32А,

33,

34,

34А,

35,

35А,

36,

37,

38,

39,

4,

40,

41,

42,

42А,

43,

44,

45,

46,

46А,

47,

48,

49,

4А,

50,

50А,

51,

52,

53,

54,

55,

56,

57,

58,

59,

6,

60,

61,

62,

63,

64,

65,

66,

67,

68,

69,

7,

7/2,

70,

71,

72,

73,

73А,

74,

75,

76,

77,

78,

79,

7А,

8,

80,

81,

82,

83,

84,

85,

86,

87,

87А,

88,

89,

8А/1,

8А/2,

9,

90,

91,

92,

92Б,

92В,

93,

94,

94В,

95,

96,

96Г,

98,

98Б,

98В,

98Г,

99,

Пригородная 2-я ул. 1,

10,

11,

13,

15,

17,

19,

2,

21,

23,

25,

27,

28,

29,

3,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

37,

38,

39,

4,

40,

41,

42,

43,

44,

45,

45/1,

46,

47,

49,

5,

50,

51,

52,

54,

55,

56,

57,

58,

59,

6,

60,

61,

62,

63,

64,

65,

66,

7,

8,

9,

Пригородная 3-я ул. 1,

10,

12,

15,

17,

18,

2,

20,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

3,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

4,

40,

41,

42,

43,

44,

46,

48,

49,

5,

51,

52,

53,

54,

56,

6,

7,

8,

9,

Пригородная 4-я ул. 1,

10,

12,

14,

16,

18,

2,

20,

22,

24,

24А,

3,

4,

5,

5 стр.1,

5 стр.13,

6,

8,

Радиостанция ул. 1,

1А,

2,

3,

3А,

4,

5,

6,

7,

Рыбацкая ул. 1,

11,

13/1,

13/2,

15,

17,

18,

19,

1А,

2,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

27,

29,

2А,

3,

3 стр.2,

31,

36,

38,

4,

40,

42,

44,

44А,

46,

46А,

48,

48Б,

5,

50,

54,

56,

56 стр.3,

56 стр.5,

56 стр.7,

56 стр.8,

56/1,

58,

5А,

5Б,

6,

7,

8,

9,

Рыбацкий пер. 1,

10,

11,

12,

13А,

13Б,

14,

16/10,

18,

2,

20,

20А,

22,

24,

24А,

25,

26,

26А,

27,

28,

28А,

29,

29А,

29Б,

3,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

37,

4,

41,

44,

46,

47,

48,

4А,

5,

52,

54,

56,

56В,

58,

58А,

58В,

6,

60,

60А,

60В,

64,

66,

7,

70,

74,

8,

80,

82,

84,

8Б,

9,

90,

92,

Шкотовский пер. 1,

2/4,

3,

3В,

4,

4А,

5,

6,

6Б,

6Б/1