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Света не будет по ряду адресов во Владивостоке
18 Декабрь 2019, 07:45
Почти тысячу домов оставят без холодной воды
18 Декабрь 2019, 07:15
Готовьтесь к катку: прогноз на среду озвучен
18 Декабрь 2019, 06:30
Правила обучения детей-сирот меняют в России
18 Декабрь 2019, 05:45
«Напала на сотрудницу полиции» - Стали известны подробности дела о живодерках из Артема
18 Декабрь 2019, 05:15
Новая оптическая иллюзия покоряет Сеть
18 Декабрь 2019, 05:00
Врачи сказали, что нужно есть зимой
18 Декабрь 2019, 04:15
Названы 4 совета для быстрой очистки лобового стекла
18 Декабрь 2019, 03:30
Почти тысячу домов оставят без холодной воды
Самые массовые
отключения за последнее время запланированы на среду, сообщает DEITA.RU.
Почти тысяча домов во Владивостоке останется без холодной воды. Отключения начнутся утром в среду, 18 декабря.
Как сообщили в «Примводоканале», отключения связаны с плановыми работами.
В разных районах они пройдут в разное время:
С 9.30 до 13.30
100-летия Владивостока пр-кт 90,
92,
94
Карьерная ул. 1,
1А,
2,
2В,
2Б,
3,
3А,
3Б,
3 стр.5,
4,
4А,
6,
6А,
6 стр.5,
8,
8А,
8Б,
8 стр.2,
8В,
10,
10А,
11,
11 стр.3,
12,
12А,
13,
18А,
18,
18Б,
18В,
20,
20А,
20А стр.2,
20Б,
20А стр.15,
20А стр.3,
20А стр.6,
20А стр.4,
20А стр.3А,
20А стр.17А,
20А стр.17,
20А стр.8А,
20А стр.12А,
20А стр.20,
20А стр.23,
20А стр.9Б,
20А стр.5,
20А стр.22,
20А стр.7,
20А стр.1,
20А стр.9,
20А стр.19,
20А стр.24,
22,
22 стр.2,
24,
26,
28,
28 стр.2,
30,
31,
32,
Луговая ул. 52,
54,
56,
56А,
Руднева ул. 1,
1А,
1Б,
3,
5,
13В,
14,
14/2,
Снеговая ул. 61,
63,
71,
74
С 9.00 до 17.00
Адмирала Фокина ул. 16,
16А,
17,
18,
19,
19А,
20,
Океанский пр-кт 5,
7,
Светланская ул. 21,
23,
23А,
27
С 10.00 до 14.00
Аксаковская ул. 1,
3,
Луцкого ул. 16,
21,
Некрасовский пер. 1,
3,
5,
5 стр.3,
6,
18,
19,
21,
23,
24,
26,
26А,
28А,
28Б,
28,
30,
32,
50,
Прапорщика Комарова ул. 45,
45А,
45Б,
48,
49/1,
49/5,
51,
52,
53,
54,
56/2,
56/3,
56А,
57,
57А,
58,
Суханова ул. 1,
1А,
2,
3,
3А,
3Б,
4,
4А,
4Б,
5,
5А,
6,
6А,
6Б,
6В,
6Г,
7,
7В,
8,
8Д,
8/2,
9,
11,
13,
Уткинская ул. 42,
42А,
44,
46,
48
Дубовая ул. 6Б,
9,
10,
Калинина ул. 116,
Тополевая ул. 3,
6,
7,
10,
10Д,
14,
16,
28,
30,
30 стр.2,
38,
42,
44,
46
С 10.00 до 18.00
Восточная 3-я ул. 1,
10,
11,
11А,
13,
14,
15,
15А,
15В,
16,
17,
18,
19,
2,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
25/8,
27,
29,
29А,
3,
31,
33,
35,
3А,
4Ж,
6,
6А,
7,
7А,
8,
9,
Восточная 4-я ул. 1,
10,
100,
101,
101Б,
102,
103А,
103Б,
104,
104А,
105,
106,
106А,
107,
108,
11,
110,
110А,
111,
111А,
111В,
112,
112Б,
112В,
113,
113А,
114,
114В,
116,
116А,
118,
118А,
12,
120,
122,
124,
124А,
126,
128/1,
128/2,
13,
14,
15,
16,
16А,
17,
18,
18А,
19,
19А,
19Б,
2,
20,
20А,
20Б,
20В,
21,
22,
22А,
23,
24,
24А,
25,
26,
26А,
26Б,
27,
28,
29,
29А,
31,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39/2,
3А,
4,
40,
41,
41А,
42,
43,
44,
45,
46,
46А,
47,
47Б,
48,
49,
49А,
5,
50,
50А,
51,
52,
52А,
53/1,
53Б,
54,
55,
55А,
56,
56А,
57,
58,
59,
6,
60,
60А,
61,
62,
63,
64,
65,
65А,
65Б,
66,
67,
68,
69,
7,
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
8,
80,
81,
81А,
82,
83,
84,
84А,
85,
86,
86В,
87,
88,
89,
9,
90,
90А,
91,
92,
93,
94,
95,
95А,
96,
97,
97А,
98,
99,
Восточная 5-я ул. 1,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
16Б,
17,
18,
18А,
19,
1А,
2,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
3,
30,
31,
32,
33,
34,
34Б,
35,
36,
37,
37А,
38,
39,
3А,
4,
40,
41,
42,
43,
43Б,
44,
44А,
45,
46,
47,
48,
48А,
49,
5,
50,
51,
51Б,
51В,
52,
54,
56,
58,
6,
60,
62,
64,
66,
68,
7,
7/2,
70,
72,
74,
74А,
76,
78,
8/1,
8/2,
80,
82,
84,
86,
88,
9,
94А,
Докучаева ул. 1,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
1А,
1Б,
1В,
2,
20,
20А,
21,
22,
23,
24,
25,
27/1,
3,
30,
31,
32,
33,
34,
36,
38,
4,
40,
5,
6,
7,
8,
9,
9А,
9Б,
Пригородная 1-я ул. 1,
10,
101,
103,
105,
107,
10А,
11,
13А,
13Б,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
2,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
3,
30,
30А,
31,
32,
32А,
33,
34,
34А,
35,
35А,
36,
37,
38,
39,
4,
40,
41,
42,
42А,
43,
44,
45,
46,
46А,
47,
48,
49,
4А,
50,
50А,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
6,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,
7,
7/2,
70,
71,
72,
73,
73А,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
7А,
8,
80,
81,
82,
83,
84,
85,
86,
87,
87А,
88,
89,
8А/1,
8А/2,
9,
90,
91,
92,
92Б,
92В,
93,
94,
94В,
95,
96,
96Г,
98,
98Б,
98В,
98Г,
99,
Пригородная 2-я ул. 1,
10,
11,
13,
15,
17,
19,
2,
21,
23,
25,
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28,
29,
3,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
37,
38,
39,
4,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
45/1,
46,
47,
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50,
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52,
54,
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56,
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58,
59,
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60,
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62,
63,
64,
65,
66,
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9,
Пригородная 3-я ул. 1,
10,
12,
15,
17,
18,
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20,
23,
24,
25,
26,
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29,
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30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
4,
40,
41,
42,
43,
44,
46,
48,
49,
5,
51,
52,
53,
54,
56,
6,
7,
8,
9,
Пригородная 4-я ул. 1,
10,
12,
14,
16,
18,
2,
20,
22,
24,
24А,
3,
4,
5,
5 стр.1,
5 стр.13,
6,
8,
Радиостанция ул. 1,
1А,
2,
3,
3А,
4,
5,
6,
7,
Рыбацкая ул. 1,
11,
13/1,
13/2,
15,
17,
18,
19,
1А,
2,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
27,
29,
2А,
3,
3 стр.2,
31,
36,
38,
4,
40,
42,
44,
44А,
46,
46А,
48,
48Б,
5,
50,
54,
56,
56 стр.3,
56 стр.5,
56 стр.7,
56 стр.8,
56/1,
58,
5А,
5Б,
6,
7,
8,
9,
Рыбацкий пер. 1,
10,
11,
12,
13А,
13Б,
14,
16/10,
18,
2,
20,
20А,
22,
24,
24А,
25,
26,
26А,
27,
28,
28А,
29,
29А,
29Б,
3,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
37,
4,
41,
44,
46,
47,
48,
4А,
5,
52,
54,
56,
56В,
58,
58А,
58В,
6,
60,
60А,
60В,
64,
66,
7,
70,
74,
8,
80,
82,
84,
8Б,
9,
90,
92,
Шкотовский пер. 1,
2/4,
3,
3В,
4,
4А,
5,
6,
6Б,
6Б/1