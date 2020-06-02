Почти в 5 миллиардов обойдется ремонт дороги в Приморье

До 2024 года на реконструкцию 23,9 километров трассы Уссурийск - Пограничный – Госграница направят 4,847 млрд рублей, сообщает ИА DEITA.RU. Постановление о выделении средств опубликовали на соответствующем портале.

В документе за подписью председателя правительства Веры Щербиной сообщается, что на реконструкцию дороги будет выделено 4 847 111 030 рублей. В этом году 16 981 030 рублей пойдет на создание проекта и инженерные изыскания.

Остальные средства будут выделены в 2023 году – 2 379 313 000 рублей, и в 2024 году – 2 450 817 000рублей. ЗА эти деньги планируется отремонтировать 23 километра и 900 метров между 72 и 96 км автодороги.

Предполагается, что реконструкция будет завершена в 2024 году.