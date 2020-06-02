Новости
Почему нельзя до упора выворачивать колеса и уходить
3 Июнь 2020, 01:15
Мишустин пообещал россиянам рост зарплат
3 Июнь 2020, 00:30
Привитые дети реже болеют коронавирусом
3 Июнь 2020, 00:15
Школы не будут разлучать первоклашек со старшими братьями и сестрами
2 Июнь 2020, 23:15
На счета россиян переведут сотни миллиардов
2 Июнь 2020, 23:00
Все ограничения в России снимут только через год
2 Июнь 2020, 22:45
Решение Путина насчет 1 июля порадует россиян
2 Июнь 2020, 22:15
Чиновников выпроводят из кабинетов
2 Июнь 2020, 21:31
Почти в 5 миллиардов обойдется ремонт дороги в Приморье
До 2024 года на реконструкцию 23,9 километров трассы Уссурийск - Пограничный – Госграница направят 4,847 млрд рублей, сообщает ИА DEITA.RU. Постановление о выделении средств опубликовали на соответствующем портале.
В документе за подписью председателя правительства Веры Щербиной сообщается, что на реконструкцию дороги будет выделено 4 847 111 030 рублей. В этом году 16 981 030 рублей пойдет на создание проекта и инженерные изыскания.
Остальные средства будут выделены в 2023 году – 2 379 313 000 рублей, и в 2024 году – 2 450 817 000рублей. ЗА эти деньги планируется отремонтировать 23 километра и 900 метров между 72 и 96 км автодороги.
Предполагается, что реконструкция будет завершена в 2024 году.