Почти в два миллиона рублей Арсеньеву обошлись не построенные очистные

Арбитражный суд Приморского края постановил администрации города Арсеньева выплатить ООО «Приморской строительной компании» («ПСК») 1 857 254 рублей, сообщает DEITA.RU. Из этой суммы 428254 рубля основной долг, 1,4 млн рублей убытки, 25 тысяч судебные расходы и 140 тысяч оплата экспертов.



Вопросом судебного спора стал контракт на реконструкцию очистных сооружений на водохранилище г. Арсеньева. Он был размещен на электронной площадке в прошлом году, его выиграла компания «ПСК». Чтобы принять участие в розыгрыше контракта компания воспользовалась обеспечительными банковскими гарантиями, которые после выполнения контракта должна была оплатить. Сумма гарантий составила 1 429 000 рублей.

После выигрыша компания приступила к выполнению контракта, по которому необходимо было выполнить работы по расчетно-проектной документации. Документация была разработана третьим участником судебного процесса.

Во время работ выяснилось, что проект был подготовлен с ошибками и по нему нельзя вести работы. Тогда же подрядчик сообщил об этом городской администрации. В результате работы по реконструкции очистных сооружений были остановлены и завершены.

До выявления ошибок подрядчик успел выполнить работы по подготовке котлована. Сумма работ составила более 420 тысяч рублей, соответствующие акты были подготовлены подрядчиком и направлены в городскую администрацию для оплаты работы. Однако администрация проигнорировала акты, не подписала их и не стала переводить средства. При этом обоснованного ответа не было представлено.

В результате строительная компания обратилась в суд о восстановлении своих убытков и оплате строительных работ. По мнению суда, полученная банковская гарантия была признана убытком для компании, и ее оплата была возложена на мэрию Арсеньева. Также суд обязал оплатить компании работы, которые оценили сторонние специалисты и вынесли положительное решение по ним.

Отметим, что в июле 2019 года администрация Арсеньева заключила контракт на реконструкцию водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная. Завершить работы планируется до ноября 2020 года. Отметим, что стоимость работ в этом году выросла на 60 млн рублей и сумма контракта составила 250 млн рублей.

Осенью 2018 года губернатор Приморья Олег Кожемяко давал поручение о том, чтобы завершить реконструкцию очистных сооружений в течении двух лет.

Иван Крышан