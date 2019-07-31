Россиян могут заставить проходить идентификацию при создании электронной почты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Осенью Госдума будет рассматривать эту идею и, возможно, утвердит закон. Так считает глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. И если закон примут, никто не сможет пользоваться электронной почтой без идентификации: сервисы не позволят передавать сообщения.

Главным образом мера направлена на уменьшения количества фейковых угроз, которые потоком идут в ведомства и на объекты культуры, особенно перед массовыми мероприятиями. Отследить их авторов в условиях анонимности весьма непросто, поэтому власти зашли с другой стороны, решая эту проблему.

К тому же, пойманных злоумышленников заставят отвечать на правовых условиях, что частично компенсирует причиненный ими ущерб.

Чтобы идентифицироваться, людям предложат ввести абонентские номера своих операторов связи.

Анастасия Туркова