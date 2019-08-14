Нерадивых сотрудников организации обвинили в халатности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МК.

Сотрудники Волгоградского Роскомнадзора выявили вредительское поведение в рядах сотрудников "Почты России", которые безответственно походили к исполнению своих обязанностей.

Как удалось выяснить специалистам, почтальоны заместо доставки писем, адресованных в посёлок Радужный свозили их письма в одноименный магазин.

Региональное управление Роскомнадзора потребовало возбудить административное дело на нерадивых сотрудников "Почты России", ведь из-за их халатного отношения к корреспонденции её могли прочитать посторонние люди.

Дмитрий Шевченко