Под 6,5 годовых: Мишустин утвердил льготную ипотеку

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства.

Согласно опубликованному документу, россияне смогут взять льготный кредит на покупку жилья всего под 6,5 процента годовых.

Условия получения льготной ипотеки следующие: квартира должна быть в новостройке, а её стоимость не должна превышать 3 миллионов рублей для российских регионов и 8 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга.

Чтобы воспользоваться объявленной возможностью, нужно успеть взять ипотеку до 1 ноября текущего года. При этом, сниженная ставка будет действовать в течение всего периода кредитования.

Ранее о том, что в России запустят специальную льготную ипотечную программу заявлял президент России Владимир Путин.