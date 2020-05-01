Новости
Под 8 тысяч за сутки: Россия бьет рекорды по заражению коронавирусом
1 Май 2020, 18:10
Матрос «всемогущий»: «решал проблемы» за деньги, но получил приговор суда
1 Май 2020, 17:15
Владивостокские фонтаны пережили зиму
1 Май 2020, 16:45
Глава Роспотребнадзора: Задача каждого – не заболеть
1 Май 2020, 16:15
Поджигатели пойманы в Приморье
1 Май 2020, 15:45
Избежать штрафа ГИБДД за просроченные права можно - случаи
1 Май 2020, 15:15
Земли в Приморье будут давать без торгов
1 Май 2020, 14:45
Цены на бензин упали на одну копейку
1 Май 2020, 14:15
Под 8 тысяч за сутки: Россия бьет рекорды по заражению коронавирусом
В России за сутки выявили 7933 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU по данным оперативного штаба.
Это самый большой прирост за все время пандемии коронавируса. Больше всего новых случаев в Москве — 3561 человек. В Московской области зарегистрировали 797 заболевшего, в Санкт-Петербурге — 349.
За сутки от заболевания умерли 96 человек, выздоровели — 1 601.
Таким образом, всего на 1 мая в России коронавирус диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки — +7,4%), скончались 1 169 пациентов, справились с болезнью — 13 220.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали около 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 217 тысяч человек умерли.