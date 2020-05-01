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Под 8 тысяч за сутки: Россия бьет рекорды по заражению коронавирусом

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В России за сутки выявили 7933 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU по данным оперативного штаба.

Это самый большой прирост за все время пандемии коронавируса. Больше всего новых случаев в Москве — 3561 человек. В Московской области зарегистрировали 797 заболевшего, в Санкт-Петербурге — 349.

За сутки от заболевания умерли 96 человек, выздоровели — 1 601.

Таким образом, всего на 1 мая в России коронавирус диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки — +7,4%), скончались 1 169 пациентов, справились с болезнью — 13 220.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали около 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 217 тысяч человек умерли.

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