Американская валюта может очень сильно подорожать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Экономисты ожидают огромный скачок доллара из-за возможного введения новых антироссийских санкций. По мнению экспертов, можно прогнозировать рост свыше 90 рублей за зарубежную валюту.

При этом, аналитики говорят о том, что самым опасным фактором того, что данный сценарий может реализоваться то, что введение новых санкций произойдёт с вероятностью 99%.





Примечательно, что если расширение санкций будет идти в направлении добавлений имён в "чёрный список", то доллар может вырасти до 75 рублей, а в случае если санкции ударят по цене нефти или с ценными бумагами, которые завязаны на "чёрное золото", то цена может достичь 90 рублей за доллар.

Ранее сообщалось о том, на что россияне потратят миллион долларов в случае, если он у них неожиданно появится.

Дмитрий Шевченко