Под них копают: в правительстве Медведева зреет конфликт

Премьер-министр Дмитрий Медведев в 2020 году превратит своих замов в топ-менеджеров. Для вице-премьеров это не самая радостная весть, сообщает DEITA.RU.

После новогодних каникул в российском правительстве стартует масштабная реформа законотворческой деятельности, грозящая сменой ответственных лиц.

По информации Telegram-канала «Политджойстик», раньше вице-премьеры занимались подготовкой проектов.

Далее их версии корректировались министерствами, а в итоге - правом наложить вето обладал аппарат президента. Команда разработчиков убеждала его дать зеленый свет - и работа начиналась.

С 2020 года ситуация в корне меняется. Все функции разработки законопроектов работы переходят в аппарат правительства, под ведение заместителя председателя правительства Константина Чуйченко.

Министерства будут получать указания от него - и разрабатывать новые стратегии. Другие же заместители Медведева останутся как бы «не при делах» - но ответственность нести будут двойную.

Чуйченко становится «первым среди первых» - а исполнение Нацпроектов напрямую станет зоной ответственности профильных вице-премьеров.

К слову, сейчас главные «мальчики для битья» по национальным проектам - это федеральные органы исполнительной власти и региональные чиновники.

Как пишет канал, все остальные вице-премьеры этой реформой крайне недовольны, ведь поменяется суть их работы. Если раньше они могли переложить ответственность на министерства и регионы, то теперь за ошибки придется отвечать непосредственно им.

Таким образом, заместители Медведева превращаются в полноценных топ-менеджеров по разным сферам. Как следствие, эти люди получают еще больший объем работы и становятся главной мишенью для критики.

Отметим, как показывает исследование Центра развития региональной политики, а сегодняшний день самыми эффективными вице-премьерами считаются Максим Акимов, Дмитрий Козак и первый зампред кабмина Антон Силуанов.

Рейтинг высчитывается на основании приятных и запущенных в дело практических решений. То есть, вышеупомянутые заместители Медведева получили наибольшее количество «вистов» от президента Путина - глава государства более всего прислушивался именно к этим членам правительства.

Василий Кучин