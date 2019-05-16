Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая внесла в российский парламент законодательную инициативу о создании в регионах межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, сообщает DEITA.RU.

По мнению Ирины Яровой, системы контроля за исполнением законодательства сейчас недостаточно, нужна система упреждения и взаимодействия в сфере отдыха и оздоровления детей.

Законопроектом предлагается установить возможность создания по решению органа исполнительной власти региона или органа местного самоуправления межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

«Вопрос безопасности и качества детского отдыха — это всегда вопрос квалифицированных кадров, которые работают с детьми. Это будет хорошая практическая помощь субъектам предпринимательской деятельности, которые организуют детский отдых, заинтересованы в качестве своей работы», — подчеркнула Ирина Яровая.

Накануне Ирина Яровая в числе других депутатов Государственной Думы обнародовала свои доходы за прошлый год. Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая за 2018 год заработала 6 миллионов 419 тысяч 860 рублей, что на 356 тысяч рублей больше, чем в 2017 году. Недвижимого имущества в собственности у депутата нет, она пользуется служебной квартирой. В 2018 году у Ирины Яровой появилась дача площадью 196 кв. метров, но и та в аренде на срок полномочий. Личных автомобилей у Ирины Яровой нет.

Дмитрий Санников