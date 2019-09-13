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Грузовик загорелся: пассажирский автобус угодил в ДТП под столицей
13 Сентябрь 2019, 12:15
Грузовик загорелся: пассажирский автобус угодил в ДТП под столицей
13 Сентябрь 2019, 12:15
В пятницу, 13 сентября, под Владивостоком произошло жесткое ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает DEITA.RU.
Видео с места происшествия в районе поселка Трудовое поступило в редакцию от приморского паблика «Экипажи ДПС». На кадрах зафиксированы последствия встречи грузового автомобиля Mitsubishi Canter и «паркетника» Reno Duster. От удара автомобили буквально раскидало в разные стороны автодороги. По словам очевидцев аварии, грузовик ударился об леера и загорелся.
Позже стало известно о третьем участнике ДТП в районе улицы Флагманской. Грузовик задел по касательной маршрутный автобус, следовавший с пассажирами по маршруту «Семеновская - Угловое».
В ОГИБДД УМВД России по Владивостоку отметили, что сообщения о погибших среди водителей в ведомство не поступало – мужчины получили травмы разной степени тяжести. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.
Екатерина Цой
Видео: dps_vl