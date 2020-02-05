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Под суд пойдет пьяный водитель, обрушивший автобусную остановку на женщину
Женщина скончалась от полученных травм
Прокуратура Владивостока утвердила обвинение против местного жителя, который, будучи нетрезвым, врезался в автобусную остановку, по неосторожности тем самым убив человека, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в ведомстве, в апреле прошлого года мужчина ехал в районе Русской улицы, сильно превысив скорость. Когда ему навстречу выехал другой автомобиль, шофер не сумел вовремя затормозить и решил совершить опасный маневр. Он резко развернулся и вылетел на тротуар, резко влетев в автобусную остановку, на которой стояли люди. Конструкция обрушилась прямо на головы ожидающих. Одна из женщин не успела среагировать и ее придавило частью остановки.
Медики увезли пострадавшую, но спасти не сумели – женщина погибла от многочисленных травм.
Позже выяснилось, что виновник ДТП сел за руль пьяным.
Сейчас дело отправлено для рассмотрения в суде.