Под суд пойдет пьяный водитель, обрушивший автобусную остановку на женщину

Прокуратура Владивостока утвердила обвинение против местного жителя, который, будучи нетрезвым, врезался в автобусную остановку, по неосторожности тем самым убив человека, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ведомстве, в апреле прошлого года мужчина ехал в районе Русской улицы, сильно превысив скорость. Когда ему навстречу выехал другой автомобиль, шофер не сумел вовремя затормозить и решил совершить опасный маневр. Он резко развернулся и вылетел на тротуар, резко влетев в автобусную остановку, на которой стояли люди. Конструкция обрушилась прямо на головы ожидающих. Одна из женщин не успела среагировать и ее придавило частью остановки.

Медики увезли пострадавшую, но спасти не сумели – женщина погибла от многочисленных травм.

Позже выяснилось, что виновник ДТП сел за руль пьяным.

Сейчас дело отправлено для рассмотрения в суде.