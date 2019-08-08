В чипах смартфонов нашли уязвимость, которая позволяет открыть устройство для мошенника, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Android Central.

Смартфоны можно взламывать беспроводными способами. Это позволяет делать одна из особенностей чипа Qualcomm, который применяется в операционных системах Android и который позволяет удаленно загружать на устройство нужное злоумышленнику ПО. Таким образом можно украсть личные данные пользователя.

Когда сотрудники компании Tencent Blade Team проверяли эту информацию, они обнаружили еще один опасный чип: Snapdragon 835 и 845. Это означает, что пострадать от действий мошенников может большинство россиян.

Теперь хозяевам смартфонов Samsung, Motorola, LG и еще некоторых марок понадобится ждать, пока выпустят патч.

Анастасия Туркова