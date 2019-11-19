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"Подарите мне китайца" - горожане нашли новую профессию для иностранцев
Жители приморского Большого Камня возмущены особенностями «гастрономических предпочтений» китайских рабочих, сообщает DEITA.RU.
Как сообщают в одном из городских пабликов, строители налаживают птичьи ловушки, ловят в них голубей, а потом готовят и употребляют в пищу.
«Пришла на эту стройку, отпустила голубей, поговорила с главным, он русский был. Он сказал, что даже не знал», - рассказала автор поста, жительница Большого Камня.
«Да это разносчики заразы, а не животные. Так что пускай их едят», - говорят подписчики.
«Ты бы еще в лес сбегала, фазанов позащищала», «Пусть ко мне под дом приезжают, и там всех поймают», «Китайцы – санитары города», «Дайте мне одного китайца, чтобы мышей ловил. Коты не справляются», - шутят подписчики, большинство из которых не восприняло всерьез слова автора.
В целом, местных жителей немного шокируют такие гастрономические пристрастия гостей из Поднебесной. Однако, принимать меры никто не собирается.
Александра Маслова