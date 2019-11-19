telegr wh call

Новости

Вице-губернатор Приморья рассказал о "тайном смысле" своей отставки

19 Ноябрь 2019, 17:15

Приморские депутаты упростили проверку общественных приемов

19 Ноябрь 2019, 17:01

ЯмыТолстыйКот: хозяина кота Виктора могут сделать номинантом премии

19 Ноябрь 2019, 17:00

Владивосток продолжает сливать стоки в море

19 Ноябрь 2019, 16:55

Владимир Беспалов: Бюджет должен сохранить рост доходов населения

19 Ноябрь 2019, 16:51

Итоги фам-туров подвели в Приморье

19 Ноябрь 2019, 16:47

Власти по-новому решили бороться с курением

19 Ноябрь 2019, 16:45

Старшеклассники Приморья примут участие в «JUNIOR РОСТ»

19 Ноябрь 2019, 16:38

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

"Подарите мне китайца" - горожане нашли новую профессию для иностранцев

строительство, строитель, рабочий, новостройка, стройка

Жители приморского Большого Камня возмущены особенностями «гастрономических предпочтений» китайских рабочих, сообщает DEITA.RU.

Как сообщают в одном из городских пабликов, строители налаживают птичьи ловушки, ловят в них голубей, а потом готовят и употребляют в пищу.

«Пришла на эту стройку, отпустила голубей, поговорила с главным, он русский был. Он сказал, что даже не знал», - рассказала автор поста, жительница Большого Камня.

«Да это разносчики заразы, а не животные. Так что пускай их едят», - говорят подписчики.

«Ты бы еще в лес сбегала, фазанов позащищала», «Пусть ко мне под дом приезжают, и там всех поймают», «Китайцы – санитары города», «Дайте мне одного китайца, чтобы мышей ловил. Коты не справляются», - шутят подписчики, большинство из которых не восприняло всерьез слова автора.

В целом, местных жителей немного шокируют такие гастрономические пристрастия гостей из Поднебесной. Однако, принимать меры никто не собирается.

 

Александра Маслова

Читайте также:

Редкое животное оставило без света населенный пункт

Фото: олень в салоне красоты довел женщину до истерики

Проклятье дикого кабана: чума распространяется по Приморью

Популярное

Горожанке не разрешили забрать сына из детского сада

«Раздеваются на морозе» - автобусы тормозят с помощью пальто на ледяной дороге

Бизнес-империю Фургала раскрыли силовики

Фото: дорожники и ГИБДД обманули автомобилистов
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...