Новости
Эндокринологи рассказали, какие сладости можно есть диабетикам
13 Февраль 2020, 20:00
Новую скидку на ЖКХ предложили в Госдуме
13 Февраль 2020, 19:50
Еще один дальневосточный сити-менеджер может повторить судьбу Пушкарева
13 Февраль 2020, 19:45
Зарегистрировать гараж будет проще в 2021 году
13 Февраль 2020, 19:30
Арбитражный суд решит судьбу владивостокского «Луча»
13 Февраль 2020, 19:15
Налог на музыку просят снизить в России
13 Февраль 2020, 19:00
Лоббисты пальмового масла победили российских молочников
13 Февраль 2020, 18:45
Подарки на 23 февраля и 8 марта ударят по кошелькам больнее «валентинок»
13 Февраль 2020, 18:40
Подарки на 23 февраля и 8 марта ударят по кошелькам больнее «валентинок»
Статистика показала, как россияне расставляют приоритеты
Стало известно, насколько активно собираются тратиться россияне на ближайшие праздники, сообщает ИА DEITA.RU.
День всех влюбленных станет меньшим ударом по бюджету, чем День защитника Отечества и Международный женский день. Такие выводы можно сделать из исследования портала «Авито работа», пишет РИА «Новости».
Если на гендерные подарки большая часть опрошенных выделяет по 1,1-3 тысячи рублей (такой вариант выбрали 43% опрошенных), то романтический праздник в основном станет поводом для скорее символических подарков. Они опустошат кошельки менее, чем на тысячу рублей (37% респондентов, также нужно учесть, что получатель только один).
«При этом мужчины чаще намерены покупать дорогие подарки, чем женщины», – уточнили авторы социсследования.
В опросе участвовали около пяти тысяч совершеннолетних россиян. Из этого числе 82% респондентов согласились, что подарки должны быть куплены ко всем трем датам.