Подарки на 23 февраля и 8 марта ударят по кошелькам больнее «валентинок»

Стало известно, насколько активно собираются тратиться россияне на ближайшие праздники, сообщает ИА DEITA.RU.

День всех влюбленных станет меньшим ударом по бюджету, чем День защитника Отечества и Международный женский день. Такие выводы можно сделать из исследования портала «Авито работа», пишет РИА «Новости».

Если на гендерные подарки большая часть опрошенных выделяет по 1,1-3 тысячи рублей (такой вариант выбрали 43% опрошенных), то романтический праздник в основном станет поводом для скорее символических подарков. Они опустошат кошельки менее, чем на тысячу рублей (37% респондентов, также нужно учесть, что получатель только один).

«При этом мужчины чаще намерены покупать дорогие подарки, чем женщины», – уточнили авторы социсследования.

В опросе участвовали около пяти тысяч совершеннолетних россиян. Из этого числе 82% респондентов согласились, что подарки должны быть куплены ко всем трем датам.