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Подарок курильщикам одобрила Госдума

аэропорт

Депутаты приняли нужный закон во втором чтении, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении закон о возвращении курилок в российские аэропорты. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Так, закон предусматривает выдачу разрешения администрациям российских аэропортов на установку курилок. Предполагается, что они окажутся прямо внутри зданий, как было до 2010-х годов и антитабачного закона.

Ко второму чтению дошли несколько поправок. Так, курилки должны быть оборудованы системами вентиляции. Они могут располагаться только в «стерильной» зоне для пассажиров, прошедших досмотр. Главное правила – из других помещений не должно быть видно курящих людей в кабинке.

Елена Миронова

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