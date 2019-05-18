Гражданам хотят разрешить подавать коллективные иски, сообщает DEITA.RU. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в Государственной Думе во вторник, 21 мая. Его автором выступило Правительство РФ, поправки планируются в Гражданский процессуальный кодекс.

Новые поправки вводятся для того, чтобы обманутые граждане могли подавать коллективные иски по одному и тому же вопросу. В настоящее же время каждый иск рассматривается в отдельном порядке, а коллективные иски могут подавать только предприниматели и общественные организации по их хозяйственным спорам.

При этом в поправках предлагается, что коллективный иск сможет подать группа из пяти человек, с такой цифрой согласны не все законодатели и предлагают увеличить цифру до 10 человек.

А основным требованием иска будет один ответчик, однородные интересы и схожие обстоятельства дел. При этом если кто-то из ответчиков захочет взыскать больше, то ему придется подавать свой иск отдельно.

Иван Юрьев