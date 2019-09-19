Подарок от Медведева: прожиточный минимум удивит россиян

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МРОТ увеличат в 2020 году на 850 рублей, сообщает DEITA.RU. Необходимые поправки были утверждены правительство РФ в четверг, 19 сентября.
С начала 2020 года МРОТ составит 12 130 рублей в месяц, что будет соответствовать прожиточному минимуму за второй квартал нынешнего года. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, МРОТ будет увеличен почти на 9% или 850 рублей.
Отметим, что изменения внесены в соответствии с ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Изменения коснутся в основном работников бюджетной сферы около 1,6 млн людей. Всего нововведения будут полезны для 3,2 млн россиян.
Ранее министр труда Максим Тополин заявлял, что повышение МРОТ обойдется федеральному бюджету в 21 млрд рублей.
Добавим, что в Приморском крае не установлены региональные минимальные размеры оплаты труда, в связи с этим при расчетах краевые власти ориентируются на федеральные данные. Ранее в регионе краевые власти пытались уменьшить районный коэффициент для работников бюджетной сферы.
Иван Юрьев