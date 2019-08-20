Ипотечные кредиты обойдутся военнослужащим дешевле, сообщает DEITA.RU со ссылкой на источник в Сбербанке.

Таким гражданам разрешат платить на 0,3% меньше, чем сем остальным, и ипотеку они смогут взять от 9,2 процента годовых. Это касается покупки и нового жилья, и вторичного.

Акция направлена на военнослужащих, у которых есть право получить целевой жилищный займ по федеральному закону о накопительно-ипотечной системе для обеспечения жильем военных.

Анастасия Туркова