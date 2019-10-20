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Подарок от Сбербанка ждет владельцев таких карт

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Владельцы карт Mastercard Сбербанка имеют возможность принять участие в акции, по результатам которой бонусами «Спасибо» возвращается до ста процентов от покупки, сообщает DEITA.RU.

Промоакция «Счастливая покупка» стартует в ближайшие дни и закончится только 30 ноября. Участниками акции станут не только владельцы банковских карт Mastercard, но и сеть магазинов «Перекресток».

Чтобы стать участником акции на сайте кредитной организации нужно зарегистрироваться в бонус-программе «Спасибо» и за приобретенные товары в точках продаж «Перекресток» расплачиваться именно такой банковской картой.

После покупки каждый участник имеет шанс вернуть на карту от пяти до ста процентов от стоимости покупки бонусами «Спасибо». Чем чаще делать покупки, тем больше шансов получить бонусы.

Екатерина Брязгунова

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