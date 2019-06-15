Владимир Путин подарил в день рождения лидеру Китая Си Цзиньпину российское мороженое, сообщает DEITA.RU.

Как отмечалось ранее, в Китае ценят мороженое российского производства, считая его качественным продуктом. 15 июня лидеру Китая исполнилось 66 лет. Как рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Владимир Путин лично заехал с поздравлениями в резиденцию Си Цзиньпина. По словам Пескова, Владимир Путин отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию во время Петербургского международного экономического форума.

Как подчеркнул Владимир Путин, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, мировая торговля нуждается в восстановлении доверия между странами, нужно найти выход из ситуации с торговыми войнами и «боями без правил» в международных делах.

Накануне стало известно, что китайские инвесторы просят Владимира Путина выделить им землю в Приморье под несколько агропромышленных проектов.

Дмитрий Санников