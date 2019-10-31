Подарок за 250 тысяч готовят мэру

Сегодня стало известно, что подарят главе Владивостока в День Победы. Информация об этом появилась на заседании Думы города, сообщает DEITA.RU.

Итак, согласно сообщению, депутаты разрешили выгравировать на мече герб Владивостока. Оружие создали специально к национальному празднику. По информации от мэрии, на клинке будут изображены портреты Суворова, Сталина и Петра I.

Стоит отметить, что подобные мечи выкованы для глав 45 российских городов, так что ценный подарок получит не только Олег Гуменюк. По словам политика Розы Чемерис, каждый такой подарочный объект стоит 250 тысяч рублей.

Согласно информации, размещенной в сети, мечи изготовили оружейники Златоустовской оружейной компании. Она известна своими мастерами уже более двухсот лет. Планируется, что дорогой подарок мэр получит в Москве, в день 75-летия Великой Победы. Подарочное оружие уже готово и ждет праздника. Отмечается, что изготовлены мечи из стали высокой прочности, украшены камнями и позолотой. Вес такого «сувенира» составляет около 4 кг, а длина – около метра.

Напомним, ранее DEITA.RU. писала о том, что экспертное сообщество города давно говорит о возможной отставке Олега Гуменюка. Отдельные граждане даже пророчат ему «уход» в ближайшие пару месяцев. А «красный губернатор» и вовсе угрожает собрать митинг за отставку главы города. Однако, судя по всему, подобного не предвидится в ближайшее время, так как сегодня Олегу Кожемяко проще и понятнее строить свою работу с лояльной и знакомой администрацией краевой столицы, не создавая «точку напряженности» в центре региона.

Александра Маслова