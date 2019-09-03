Пресс-релиз опубликован на официальном сайте, сообщает DEITA.RU.



Министерство финансов РФ опубликовало регулярный отчет о ценах на российскую нефть марки Urals. Данные известны за период январь-август. Так, средняя цена одного барреля составила 64,54 доллара.

Минфин также дал возможность сравнить цены на нефть с прошлогодними. В среднем в январе-августе 2018 года баррель российской нефти стоил 69,73 доллара.

В августе этого года баррель Urals стоил 59,38 доллара, в августе 2018 - 71,72 доллара.

Суммы, которые дают за продажу барреля нефти, важны для экономики всей страны. прежде всего, потому что при составлении бюджета на год предполагаемая цена барреля является основой. Бюджет России на 2019 год сверстан с расчетом на то, что баррель Urals будет стоить не меньше 62 долларов. Напомним, сейчас цена составляет около 59 долларов.

Если цены на нефть российского производства продолжат снижаться, то дополнительных поступлений для наполнения резервных фондов страны просто не будет.

Предельно допустимая минимальная цена барреля Urals для 2019 года, на которую рассчитывает Минфин - 41,6 доллара.

При этом серьезные проблемы грянут у Минфина и российской нефти в будущем году. Согласно требованиям Международной морской организации ООН с 1 января содержание серы в топливе должно снизиться с 3,5% до 0,5%.

Российский Urals содержит больше серы, чем британский Brent, так что в 2020 году российская экономика может рухнуть еще ниже - и снова из-за нефти.

Елена Миронова