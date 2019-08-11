У этих людей в банках лежит почти полтора триллиона долларов, сообщает DEITA.RU.



Агентство Bloomberg опубликовало список из 25 самых богатых людей мира. Ни одного россиянина в этом списке не оказалось - даже тех, кого называли самыми богатыми в стране. В сумме у этих богачей имеется состояние в 1,4 триллиона долларов США.

На первом месте второй год подряд стоит семья Уолтон, которые владеют 50% акций сети американских супермаркетов Walmart. Состояние семьи оценили в 190 млрд долларов. На втором месте основатели кондитерской фабрики Mars – 126 млрд долларов.

Третью строчку заняли сыновья Фреда Коха, который основал химическое производство. Состояние семьи оценили в 125 млрд долларов.

Интересно, что правящая династия Саудовской Аравии оказалась только на четвертом месте. Их активы оценили в 100 млрд долларов США. Пятерку самых богатых людей мира замыкают влаельцы дома Chanel. У них 57 млрд долларов.

Елена Миронова