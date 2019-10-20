Подчиненный Медведева признал крах пенсионной реформы

В «Единой России» наконец-то не только признали недостатки пенсионной реформы 2019 года, но и подтвердили, что именно из-за нее рейтинги правящей партии серьезно покачнулись, сообщает DEITA.RU. Заявление об этом сделал народный избранник Государственной Думы от «Единой России» Иван Демченко.

По словам Демченко, пенсионную реформу нужно было проводить иначе. Сегодня он, как никто другой, понимает недовольство россиян, которых заставили работать на пять лет дольше.

Демченко уточняет, что реформа была проведена топорно, а нужно было реализовывать очень плавно. При этом власти все это прекрасно понимали, однако не имели никакого желания каждые один или два года объяснять гражданам, зачем на этот раз возраст выхода на заслуженный отдых подвинули еще на один год. Депутат отмечает, что власти целенаправленно решили бахнуть один раз.

По мнению народного избранника, увеличение пенсионного возраста нанесло серьезный удар по «Единой России», но тут же он отмечает, что это произошло далеко не во всех регионах. Например, в Краснодарском крае с рейтингами у «Единой России» все хорошо, пишет URA.RU.

Екатерина Брязгунова