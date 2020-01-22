Подчиненный Трутнева возьмет под контроль российские земли

Новый премьер Михаил Мишустин назначил экс-заместителя Юрия Трутнева Олега Скуфинского руководителем Росреестра, сообщает DEITA.RU.



Ранее президент Путин подписал распоряжение, согласно которому деятельность Росреестра напрямую будет контролировать правительство России.

Скуфинский заступил на должность вместо Виктории Абрамченко, которая пошла на повышение и стала вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.

Скуфинский родился в 1974 году в городе Курске, окончил Воронежский государственный аграрный университет, кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1998 году, работал в управлении оценки недвижимости Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Олег Скуфинский с 2013 по 2015 годы занимал должность заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока под руководством Александра Галушки. В 2018 году занял аналогичную должность уже при вице-премьере и кураторе Дальнего Востока Юрие Трутневе.

За исключение данного назначения, пертурбации в политической системе страны Дальнего Востока более не коснулось. Вчера стало известно, что полпред Юрий Трутнев сохранил свой пост и продолжит курировать развитие Арктики и Дальнего Востока.

Напомним, 21 января стал известен состав нового правительства России. Мишустин сформировал кабинет, а президент Путин одобрил кандидатуры, подписав соответствующий указ.

Изменения в основном коснулись социального и экономического блока, силовые же структуры в основном остались при прежнем начальстве.

Василий Кучин