Потребителей собираются защитить от некачественной молочной продукции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Правительство придумало ещё один механизм, позволяющий бороться с незаконным ввозом, производством и оборотом молока и творога. С 15 июля в России начнётся эксперимент по маркировке молочных продуктов во всех торговых точках страны.

Маркировать собираются 10 видом молочки: непосредственно само молоко, сливки, сгущёнка, йогурт, кефир, сыворотка, сливочное масло, мороженое, сыры и творог.

Импортёров обяжут наносить на продукты защищённый цифровой код, который будет ему выдавать оператор эксперимента. Его могут сканировать при проверке товара, а также при его приёме на склад и продаже в магазине.

Дмитрий Шевченко