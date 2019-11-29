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Поддельные деньги заполонили Дальний Восток
29 Ноябрь 2019, 10:30
Поддельные деньги заполонили Дальний Восток
Новыми фальшивыми деньгами начали расплачиваться в магазинах, сообщает DEITA.RU. Информация об этом прошла в одном из самых популярных пабликов Амурском области — dpskontrol_28rus.
Жителям Приамурья модератор предлагает тщательного проверять деньги на их подлинность, не отходя от кассы. «Обратите внимание на экземпляр (См. фото — Прим. ред.). Это уже даже не билет банка приколов, а просто билет банка и не дублей, а рублей. На ощупь практически такая же как настоящая, лишь внизу мелким шрифтом написано «не является платежным средством», — рассказывается в паблике. — Одна отдельно взятая купюра не вызывает никакого сомнения, если к ней не приглядеться, поэтому в спешке или очереди стать ее обладателем очень даже легко. Разницу можно заметить только при пересчете одинаковых купюр и то, как оказалось видят ее не все».
Отмечается, что в четверг, 28 ноября, такая картинка всплыла при пересчете наличных с разных магазинов. Только вот с какого именно магазина пришла данная "купюра" остается загадкой.
Помните, если вы всё же стали обладателем такой «купюры», не пытайтесь ее сбыть в надежде что никто не заметит подвоха, как и вы. Из пострадавшего в данном случае легко превратиться в преступника.
Екатерина Брязгунова