Купить паспорт гражданина Российской Федерации стало значительно проще, сообщает DEITA.RU.

Только с января по апрель включительно Роскомнадзор заблокировал 4,6 тысячи таких сайтов. На каждом из них можно было приобрести за относительно небольшую сумму паспорт, водительское удостоверение и многие другие документы.

За последние несколько лет в российском сегменте интернета значительно увеличилось число подобных сайтов. Несмотря на это в минувшем, 2018-м, году таких ресурсов было заблокировано только около тысячи. При этом пик, отмечают в ведомстве, пришелся на 2017 год. В тот период удалось выявить около 36 тысяч злоумышленников.

Екатерина Брязгунова