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17 Февраль 2020, 14:13

Подъемник за полмиллиарда появится в Арсеньеве

Горный воздух

Порядка 571 млн рублей планируют направить на строительство скоростного подъемника на горнолыжной базе в Арсеньеве, сообщает ИА DEITA.RU. На проектирование будет выделено более 20 млн рублей. 

Постановление правительства Приморья о выделении денег было опубликовано на сайте правовой информации. В нем сообщается, что минспорту необходимо выделить КГАУ «Краевая спортивная школа» 20,118 млн рублей на проектирование подъемника и проведение инженерных изысканий. Деньги распределяются по трем годам в 2018, 2019 и 2020. 

В этом году сумма субсидии составит 16,347 млн рублей, оставшиеся средства был выделены ранее. Проект необходимо подготовить во втором квартале нынешнего года. 

Предполагается, что в час подъемник сможет обслуживать до 2,4 тысяч человек. 

Иван Крышан

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