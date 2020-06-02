Подъемник за полмиллиарда появится в Арсеньеве

Порядка 571 млн рублей планируют направить на строительство скоростного подъемника на горнолыжной базе в Арсеньеве, сообщает ИА DEITA.RU. На проектирование будет выделено более 20 млн рублей.

Постановление правительства Приморья о выделении денег было опубликовано на сайте правовой информации. В нем сообщается, что минспорту необходимо выделить КГАУ «Краевая спортивная школа» 20,118 млн рублей на проектирование подъемника и проведение инженерных изысканий. Деньги распределяются по трем годам в 2018, 2019 и 2020.

В этом году сумма субсидии составит 16,347 млн рублей, оставшиеся средства был выделены ранее. Проект необходимо подготовить во втором квартале нынешнего года.

Предполагается, что в час подъемник сможет обслуживать до 2,4 тысяч человек.