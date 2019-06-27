Депутаты Законодательного Собрания расширили понятие «молодой специалист» при определении мер поддержки педагогическим работникам, сообщает DEITA.RU.

В соответствии с документом, право на единовременную денежную выплату предоставят специалистам, трудоустроившимся в образовательную организацию в течение трех лет со дня окончания профессиональной образовательной организации или вуза на должность педагогического работника, при условии заключения трудового договора по основному месту работы по штатной должности педагогического работника не менее одной ставки.

Ранее «подъёмные» получали специалисты, впервые устроившиеся на работу в школу или дошкольную образовательную организацию в течение трех лет со дня окончания очного отделения вуза или колледжа. Теперь же выплату смогут получить молодые специалисты, которые, обучаясь по очной форме в учебных образовательных организациях, вынуждены были перейти на заочную форму обучения, а также те, кто был трудоустроен в образовательные организации на должности педагогических работников по срочному трудовому договору.



Согласно законопроекту, получивший поддержку молодой специалист должен проработать в образовательной организации в течение трех лет со дня заключения трудового договора. В случае прекращения трудового договора до истечения этого срока он обязан вернуть в бюджет Приморского края часть единовременной денежной выплаты в размере, пропорциональном неотработанному периоду.



Предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты осуществляется в период с 1 декабря 2018 года по 31 декабря 2024 года в отношении молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации с 1 июня 2018 года.



«Мы устранили те упущения, которые выявила практика применения закона, принятого нами в ноябре прошлого года. Мы встречались с профессиональным сообществом, коллективами школ, и педагоги просили откорректировать нормы закона. Наши коллеги депутаты Татьяна Косьяненко и Галина Овсянникова также предложили свои дополнения, которые были учтены при подготовке законопроекта. Действительно, расширяется понятие "молодой специалист", и, кроме того, в законе прописан механизм ответственности для тех, кто заключил договор, но раньше времени в силу разных причин может его расторгнуть», - отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Дмитрий Санников