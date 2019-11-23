Подфлажное судно задержано в Малайзии

В территориальных водах Малайзии задержано судно, на борту которого находились один россиянин и 22 гражданина Украины, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

По информации российского посольства, сухогруз New Orion, который ходит под флагом Камеруна, был задержан за отсутствие разрешения на якорную стоянку. Российские дипломаты заверили, что внимательно следят за развитием ситуации.

Как отметило малайзийское издание The Star, подобные правонарушения грозят штрафом в размере до 100 тысяч ринггитов (около 24 тысяч долларов США) и/или тюремным заключением на срок до двух лет.

Дмитрий Санников