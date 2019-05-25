Приближается лето – самое время проверить работу кондиционера в вашем авто и почистить его, сообщает DEITA.RU.

Включите кондиционер и проверьте, как подается хладагент. Трубка должна стать ледяной за считанные секунды. Если вам не начинает ломить кости, и охлаждение работает так себе – стоит обратиться в сервисный центр по обслуживанию кондиционеров для диагностики утечек и зарядки кондиционера.

Впрочем, причиной плохой работы еле дышащего кондиционера может быть забитый конденсатор за решеткой радиатора. Теплообменник системы кондиционирования не должен забиваться грязью.

Проверьте также напор воздуха и отсутствовали посторонних запахов. Баллончик с очистителем кондиционера поможет убрать микробы. Воспользуйтесь им и продуйте систему на максимальной скорости вентилятора с открытыми дверями. Или распылите особый очиститель кондиционера на вход контура рециркуляции системы.

Пространство под поводками дворников, закрытое пластмассовыми щитками, тоже используется для набора воздуха в отопитель, поэтому его нужно держать в чистоте. Уберите мусор пылесосом или щеткой, кузовные детали протрите сухой ветошью, лучше с разбавленным раствором хлоргексидина – микробов не останется. Попробуйте залить часть препаратов в отверстия отопителя, чтобы завершить процесс очистки.

Анастасия Туркова